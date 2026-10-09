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Трамп на брифинге поблагодарил Путина за сделку по дизтопливу

Трамп на брифинге поблагодарил Путина за сделку по дизтопливу

Благодаря сделке с Россией в США поступят огромные объемы дизельного топлива, заявил президент Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

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