В Заринске 15 человек получили химические ожоги лица, когда ели в столовой

В банкетном зале работали кварцевые лампы Фото: СУ СК по Алтайскому краю В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту получения химических ожогов посетителями заведения общественного питания, сообщает региональный СК.
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