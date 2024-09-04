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ХДС готов вести переговоры с партией Сары Вагенкнехт о коалиции в Тюрингии

ХДС готов вести переговоры с партией Сары Вагенкнехт о коалиции в Тюрингии

368 прочтений Вчера По итогам выборов в Саксонии и Тюрингии консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) готов вести переговоры о коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и новым оппозиционным Союзом Сары Вагенкнехт (ССВ).

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