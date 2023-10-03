Украина – полигон для утилизации

Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Дарёному коню в зубы не смотрят. Министр иностранных дел Германии сообщила, что её страна отправляла на Украину вооружения устаревшие, зачастую не укомплектованные боезапасом, а то и нуждающиеся в серьёзном ремонте.