Ульянов: Финляндия первой пострадает в случае эскалации между НАТО и РФ

Финляндия не получит от вступления в НАТО никакой личной пользы, страна первой пострадает в случае военной эскалации между Россией и альянсом, заявил в беседе с РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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