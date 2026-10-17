Обновление включило управление приложением через MCP по умолчанию В версии Nvidia App 11.0.9.565 появилась поддержка ИИ-агентов, причём соответствующая функция активировалась автоматически.
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