Права 29 тысяч граждан защитили прокуроры Мангистау

Под председательством прокурора области Айдоса Майлыбаева с участием руководства Генеральной прокуратуры состоялось заседание коллегии, где подведены итоги надзорной деятельности за 2024 год и определены задачи на предстоящий период, передает inAktau.
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