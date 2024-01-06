Сыгравшая в фильме «Мэри Поппинс» актриса умерла в возрасте 100 лет

Женщина скончалась в доме престарелых, где провели последние годы.В Лос-Анджелесе (США) в возрасте 100 лет умерла британская актриса Глинис Джонс, сыгравшая миссис Бэнкс в популярном фильме «Мэри Поппинс».
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