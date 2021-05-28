Власти Подмосковья определились с главными задачами на ПМЭФ-2021

Ежегодный традиционный международный экономический форум пройдет в Северной столице в начале июня. Решение уделить основное внимание фармацевтике и развитию современного сельского хозяйства подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ежегодный традиционный международный экономический форум пройдет в Северной столице в начале июня. Решение уделить основное внимание фармацевтике и развитию современного сельского хозяйства подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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