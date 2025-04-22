Мирный план президента США Дональда Трампа может включать размещение европейских войск на территории Украины для контроля за прекращением огня.
Стали известны детали мирного плана Трампа по Украине
Комментарии
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Валентин Щербаков
Непредсказуемый и неадекватный Трамп продолжает молоть свои заявления, меняя их как ему заблагорассудится. Ничего, скоро всё рассосётся и его обязательно приземлят. Бог шельму метит!!!
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14 час.
Аркадий Шацкий
Так он скоро до финансирования европейских войск на украине дойдет, чего от него они и требуют. Балабол.
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13 час.
ШКИПЕР
А Трамп совсем ипанутый, какие комиссии , каклы лупят по всем объектам РФ , а он все о перемирии !
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13 час.
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