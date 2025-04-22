Стали известны детали мирного плана Трампа по Украине

Валентин Щербаков Непредсказуемый и неадекватный Трамп продолжает молоть свои заявления, меняя их как ему заблагорассудится. Ничего, скоро всё рассосётся и его обязательно приземлят. Бог шельму метит!!!

Аркадий Шацкий Так он скоро до финансирования европейских войск на украине дойдет, чего от него они и требуют. Балабол.