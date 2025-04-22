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Стали известны детали мирного плана Трампа по Украине

Стали известны детали мирного плана Трампа по Украине

Мирный план президента США Дональда Трампа может включать размещение европейских войск на территории Украины для контроля за прекращением огня.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Непредсказуемый и неадекватный Трамп продолжает молоть свои заявления, меняя их как ему заблагорассудится. Ничего, скоро всё рассосётся и его обязательно приземлят. Бог шельму метит!!!
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14 час.
Аркадий Шацкий
Так он скоро до финансирования европейских войск на украине дойдет, чего от него они и требуют. Балабол.
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13 час.
ШКИПЕР
А Трамп совсем ипанутый, какие комиссии , каклы лупят по всем объектам РФ , а он все о перемирии !
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13 час.
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