Ямальские поисковики участвуют в экспедиции «Бельский плацдарм»

В Тверской области стартовала поисковая экспедиция «Бельский плацдарм» Памяти 250 сд». В церемонии открытия приняли участие председатель Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин и его заместитель Наталия Фиголь.
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