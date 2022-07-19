Путин предупредил о росте цен из-за планов Запада ограничить закупку российской нефти

Глава Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что предложения стран Запада по введению ограничительных мер против российской нефти спровоцируют обстановку идентичную той, которая случилась с газом, цены поднимутся до заоблачных показателей.
Глава Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что предложения стран Запада по введению ограничительных мер против российской нефти спровоцируют обстановку идентичную той, которая случилась с газом, цены поднимутся до заоблачных показателей.
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