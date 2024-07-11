Корреспондент из ЮВАО стала «внучкой» для бабушки Жени

За июнь больше всего откликов собрала заметка в «Юго-Восточном курьере» о благотворительном проекте «Будьте моей бабушкой», который реализуется группой милосердия храма Святой мученицы Татианы Римской в Люблине.
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