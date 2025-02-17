Депутат Госдумы Александр Якубовский раскритиковал новые нормы потребления электроэнергии

Депутат Госдумы Александр Якубовский раскритиковал новые нормативы потребления электроэнергии, назвав их причиной завышенных счетов для миллионов граждан по всей стране (Иркутская область, ХМАО, Удмуртия, Липецкая, Краснодарский край, Московская область).
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