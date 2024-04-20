Александр Мальцев о современном хоккее: «Мне не нравится. Скоро на волейбол будет похоже, они вкидывают – мы выкидываем. Нет ярких звезд»

Сегодня рекордсмену сборной СССР по матчам и голам во всех турнирах исполняется 75 лет. – Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки? Вы вообще следите за НХЛ хоть краем глаза? – Посмотрим, побьет ли он этот рекорд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии