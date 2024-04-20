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Александр Мальцев о современном хоккее: «Мне не нравится. Скоро на волейбол будет похоже, они вкидывают – мы выкидываем. Нет ярких звезд»

Сегодня рекордсмену сборной СССР по матчам и голам во всех турнирах исполняется 75 лет.  – Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки? Вы вообще следите за НХЛ хоть краем глаза? – Посмотрим, побьет ли он этот рекорд.

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