Польский президент уверен, что США не будут сокращать свои войска в Европе в угоду России Соединенные Штаты не планируют выводить свои войска из Европы в рамках возможных договоренностей с Россией.
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Польский президент уверен, что США не будут сокращать свои войска в Европе в угоду России Соединенные Штаты не планируют выводить свои войска из Европы в рамках возможных договоренностей с Россией.
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