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Петербургский дневник

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В Ленобласти хозяйство произвело 13,5 тонны мяса

В Ленобласти хозяйство произвело 13,5 тонны мяса

Из Тувы в 2021 году приехали 58 животных Вместе с хозяевами – семьей фермеров Куржепеев 58 животных, в том числе – стадо коров, приехали в Подпорожский район Ленобласти из Тувы в 2021 году, сообщили сегодня в пресс-службе региональной администрации.

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