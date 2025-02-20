В Ленобласти хозяйство произвело 13,5 тонны мяса

Из Тувы в 2021 году приехали 58 животных Вместе с хозяевами – семьей фермеров Куржепеев 58 животных, в том числе – стадо коров, приехали в Подпорожский район Ленобласти из Тувы в 2021 году, сообщили сегодня в пресс-службе региональной администрации.