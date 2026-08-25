«Ящик Пандоры открыт!»: Россия сняла перчатки. Сокрушительные удары ВС России!: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО

Новости СВО, сегодня на 25 августа 2026 г. военные сводки, интерактивная карта боевых действий на Украине, Константиновка новости сегодня, на 25.
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