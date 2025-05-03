Освободители Курской области усилили войска на харьковском направлении

Подразделения ВС РФ, завершившие операцию по освобождению Курской области, были переброшены для усиления войсковой группировки на харьковском направлении, что позволило активизировать наступательные действия в этом регионе.
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