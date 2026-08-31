‼️🇺🇦🔥Под Киевом мощные взрывы и масштабный пожар, который видно за десятки километров. ▪️Огромнейший столб чёрного дыма виден из Киева, хотя объект горит в районе за многие километры от столицы.
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