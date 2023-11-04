Кожаная «Нива», длинная «Веста», китайский «Запорожец» и очередные «наезды» на водителей: итоги недели

Фото: АвтоВзгляд Главным ньюсмейкером уходящей недели можно смело назвать АВТОВАЗ: тольяттинцы открыли продажи LADA Vesta Sportline и Niva Travel с кожаным салоном, вернули на конвейер Vesta SW со 106-сильным движком, объявили сроки запуска бизнес-седана Aura.
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