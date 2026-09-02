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Схватка смертоносных конкурентов. Бояться надо того, кто несет войну всем

Схватка смертоносных конкурентов. Бояться надо того, кто несет войну всем

Недавнее сообщение итальянской газеты Repubblica о том, что Рим готовит секретный пакет военной помощи неонацистскому Киеву, частично приоткрывает завесу над тем, зачем экс-министр обороны Украины Михаил Федоров трудоустроился советником министра обороны Италии И над тем, чем может закончиться война на Украине, как на это могут повлиять политические расклады внутри страны, а также в смертельном четырехугольнике – между Украиной, Европой, США и Россией, и что может быть после окончания боевых действий.

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