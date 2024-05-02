Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Кулеба заявил о повреждении более половины всей энергосистемы Украины

Кулеба заявил о повреждении более половины всей энергосистемы Украины

Более половины энергетической системы Украины повреждено, любая другая страна в таких же условиях пострадала бы еще больше, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy.

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