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В Салехарде наградили водителя автобуса, спасшего жизнь человека

В Салехарде наградили водителя автобуса, спасшего жизнь человека

За многолетний труд и смелость почетную грамоту губернатора Ямала получил водитель автобуса Михаил Крупа, который спас мужчину за рулем автомобиля.

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