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Нижегородская правда

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Наталья Водянова стала мамой в шестой раз

Наталья Водянова стала мамой в шестой раз

Знаменитая модель Наталья Водянова стала мамой в шестой раз. 2 сентября в Париже она родила девочку, которую назвали Анна Наталья Лариса.

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