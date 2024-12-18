Некоторые российские регионы предупредили об опасных уровнях рек

На юге России ожидается опасное повышение уровней рек. Неблагоприятные отметки могут быть достигнуты в среду, 18 декабря, предупреждает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
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