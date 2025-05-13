PNAS: фламинго закручивают водные вихри для ловли водных организмов

Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли совместно с коллегами из Технологического института Джорджии обнаружили, что фламинго мастерски применяют принципы гидродинамики для охоты на мелководье.
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