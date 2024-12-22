Русские правила По упрощёнке: Нашлось неожиданное учреждение, где иностранцам пачками оформляют русские паспорта Как оказалось, есть ещё один сравнительно быстрый и очень даже рабочий способ стать гражданином России.
Были уголовниками - стали гражданами России!
Комментарии
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нина сафронова
Самарская область вообще удивляет своей лояльной позицией по мигрантскому вопросу--они их ,,привлекают,,
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43 мин.
Александр Зубков
Дебилизм в УФСИНе расцвел по полной. А пошло от тех кому оно подчиняется. Затулин вообще профурсетка позорная.
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35 мин.
Владимир Казаков
Гражданин - это тот, кто готов защищать и защищает страну, остальные жители. Здесь граждане есть???
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10 мин.
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