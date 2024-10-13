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Кроссовер GAC GS8 набирает популярность у покупателей в России

Кроссовер GAC GS8 набирает популярность у покупателей в России

Эта модель превысила продажи среди других автомобилей данной марки.Компания GAC представила отчёт о продажах автомобилей в России за 2024 год.

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