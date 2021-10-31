Медвежий угол

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Вот ведь дотянулся Путен! Низабудим нипрастим.

Вот ведь дотянулся Путен! Низабудим нипрастим.

Дресс-код сатанистов В школах Пенсильвании отменили дресс-код, оскорбляющий религиозные чувства сатанистов.

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Регина Толстоброва
Куда е му дотянуться, власть может только дотянуть ся до нашего кошелька нищего.
Анна Эржибова
Занимались бы проблемами людей а так толку от этих кхм
Роман Ударцев
Не понял, между кем будут Польшу делить? Между Сомали и Конго?))
Роман Ударцев
Хотя это все, конечно, фигня. Поляки раньше или позже откроют огонь на поражение и храбрые арабы храбро сдрыснут обратно. ЕС погрозит полякам пальчикам, а бацке придется придумать новое развлечение для этих муда... соседей. Я убежден, что он это развлечение им найдет, может следующим заходом насобирает им роту педерастов из Тайваня))
Valdemaras Orlauskas
Очевидно между Геманией и Россией. Больше кандидатов не вижу, да и Германии эти куски Польши нафиг сдались. Если серьёзно, то в числе кандидатов может быть Чехия и Венгрия - они там что-то насчёт границ имеют.
Valdemaras Orlauskas
А Батька может.
Роман Ударцев
Ну России тоже этот чемодан без ручки ни к чему) Как показала практика, Польша (как и сейчас Украина) токсичный актив, который не особо нужен))
Valdemaras Orlauskas
До Донбасса бы хоть созрела Россия...

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