Вот ведь дотянулся Путен! Низабудим нипрастим.

Медвежий уголПолитикаВот ведь дотянулся Путен! Низабудим нипрастим.Дресс-код сатанистов В школах Пенсильвании отменили дресс-код, оскорбляющий религиозные чувства сатанистов.Вернуться к статье83НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРегина ТолстоброваКуда е му дотянуться, власть может только дотянуть ся до нашего кошелька нищего.Анна ЭржибоваЗанимались бы проблемами людей а так толку от этих кхмРоман УдарцевНе понял, между кем будут Польшу делить? Между Сомали и Конго?))Роман УдарцевХотя это все, конечно, фигня. Поляки раньше или позже откроют огонь на поражение и храбрые арабы храбро сдрыснут обратно. ЕС погрозит полякам пальчикам, а бацке придется придумать новое развлечение для этих муда... соседей. Я убежден, что он это развлечение им найдет, может следующим заходом насобирает им роту педерастов из Тайваня))Valdemaras OrlauskasОчевидно между Геманией и Россией. Больше кандидатов не вижу, да и Германии эти куски Польши нафиг сдались. Если серьёзно, то в числе кандидатов может быть Чехия и Венгрия - они там что-то насчёт границ имеют.Valdemaras OrlauskasА Батька может.Роман УдарцевНу России тоже этот чемодан без ручки ни к чему) Как показала практика, Польша (как и сейчас Украина) токсичный актив, который не особо нужен))Valdemaras OrlauskasДо Донбасса бы хоть созрела Россия...Комментировать
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