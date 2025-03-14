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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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31 очко Коби Уайта помогло «Чикаго» обыграть «Бруклин»

Уайт провел на площадке 36 минут и набрал 31 очко (12 из 24 с игры, 3 из 8 из-за дуги, 4 из 4 с линии), 7 подборов и 4 передачи.

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