Московская школьница придумала хитрую схему воровства денег с маминой карты

Столичная школьница продумала схему как незаметно покупать что ей угодно с маминой карты, восьмиклассницу поймали только спустя несколько месяцев, потому что девочка совсем разошлась в потребительских аппетитах.
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