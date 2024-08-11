Армию Белоруссии снова перебрасывают на границу с Украиной: Лукашенко сделал правильный выбор

Валерий Симоненко

Опять Путинская "гениальность"! Где бы и кто бы не пукнул, то это обязательно "Путин гений"! Вы совсем сдурели от этой "гениальности", что все у вас только Путин? Он, что, уже и Лукашенко командует, уже и Батька у него в холопах? Очнитесь, придури! Лукашенко сам знает, что ему делать. И с какого чёрта ему встревать в нашу заваруху? Это ваши фантазии! Фу, мля... Совсем сдурели с этим Путиным.