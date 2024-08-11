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Медвежий угол

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Армию Белоруссии снова перебрасывают на границу с Украиной: Лукашенко сделал правильный выбор

Армию Белоруссии снова перебрасывают на границу с Украиной: Лукашенко сделал правильный выбор

Коллаж Царьграда К 10 августа на Курском направлении и вдоль юго-западной границы с Украиной произошло множество важных событий.

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Комментарии
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Сергей Маруга
Атакована территория России, союзное государство
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5 час.
СМ
Сергей Маруга
Это что такое, там есть какое то руководство, один захотел отвел войска потом опять привел
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5 час.
Валерий Симоненко
Опять Путинская &quot;гениальность&quot;! Где бы и кто бы не пукнул, то это обязательно &quot;Путин гений&quot;! Вы совсем сдурели от этой &quot;гениальности&quot;, что все у вас только Путин? Он, что, уже и Лукашенко командует, уже и Батька у него в холопах? Очнитесь, придури! Лукашенко сам знает, что ему делать. И с какого чёрта ему встревать в нашу заваруху? Это ваши фантазии! Фу, мля... Совсем сдурели с этим Путиным.
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4 час.

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