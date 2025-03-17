Анатолий Рябенко

Это польские паны мозги парят простым полякам, считая себя пуп земли. Когда то в прошлые времена подловив момент когда России было чертовски трудно они эти польские паны заскочили в Москву. С тех про им вечно мерещится что они это могу повторить снова покорить Москву, не учитывая того что нынешняя Россия это не 17 век. Россия самая могущественная страна мира. Если сунутся то получат выжженное поле. Ух, как они надоели. Месть полякам будет справедливой.