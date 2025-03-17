Коллаж: EADaily Продолжающиеся потрясения на международной арене, подогреваемые действиями новой администрацией Белого дома во главе с Дональдом Трампом, оказали значительное воздействие на политику многих государств мира.
Трамп не помеха: польская военщина продолжает готовиться к войне с Россией
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Это польские паны мозги парят простым полякам, считая себя пуп земли. Когда то в прошлые времена подловив момент когда России было чертовски трудно они эти польские паны заскочили в Москву. С тех про им вечно мерещится что они это могу повторить снова покорить Москву, не учитывая того что нынешняя Россия это не 17 век. Россия самая могущественная страна мира. Если сунутся то получат выжженное поле. Ух, как они надоели. Месть полякам будет справедливой.
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16 час.
Константин Самарин
Пусть продолжают готовиться. Кто-ж может помешать самоубийце намыливать веревку.
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14 час.
Владимир Алтайцев
Прошло чуть больше 100 лет и паны сраные уже забыли, либо не хотят знать, что на дворе 2025 год, а не 1612, либо 1920 годы, когда Россия была на грани уничтожения. Ныне 2025 год.А Россия совсем не та.Польша это недоразумение.И оно должно быть поставлено в стойло.
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7 час.
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