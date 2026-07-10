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Поварёнок с лучшими рецептами

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Свиная грудинка, приготовленная на сковороде

Свиная грудинка, приготовленная на сковороде

Я придерживаюсь правильного питания, но иногда хотца устроить праздник живота! Заходя в маркт - обязательно в мясном отделе посмотрю на грудинку, если она классная - куплю непременно и в морозилку до лучших дней.

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