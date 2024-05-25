Перенесены сроки строительства тоннеля под переездом в Крутых Ключах Самары

Деньги, выделенные на работы, решили перенаправить.5-й этап строительства Северного шоссе включает обустройство транспортной развязки с тоннелем для авто под железнодорожным переездом в микрорайоне Крутые Ключи.
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