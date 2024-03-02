Валерий Осталеп: "Кроме нас, наш огород никто не вспашет"

Молдове необходимо выстраивать хорошие отношения со всеми партнерами и усердно продвигать и защищать интересы нашей республики, но граждане должны понимать, что мы сами должны развивать свою страну, поскольку, кроме нас, наш огород никто не вспашет.
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