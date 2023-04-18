Царьград

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Полковник попался на взятке стиральной машиной: Каков приговор

Полковник попался на взятке стиральной машиной: Каков приговор

Военный суд вынес приговор полковнику Ивану Мертвищеву за мошенничество.Начальнику отдела главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) Вооруженных сил РФ полковнику Ивану Мертвищеву вынесли приговор за взятку.

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