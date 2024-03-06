Иммунолог оценил последствия для человека, 217 раз привившегося от COVID: «Плохая практика» — МК

Авторитетный медицинский журнал The Lancet сообщил об уникальном случае гипервакцинации: 62-летний мужчина, проживающий в Магдебурге (Германия), «намеренно и по личным причинам» получил 217 прививок против SARS-CoV-2 в течение 29 месяцев, начиная с лета 2021 года.