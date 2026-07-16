Starhit: Бывшая жена Тимура Родригеза пыталась закрыть ему выезд за границу

Разбирательства между певцом Тимуром Родригезом и его бывшей супругой Анной Девочкиной продолжаются. Как пишет Starhit, урегулировать спор мирным путем сторонам не удалось: экс-жена шоумена отказалась идти на уступки как в вопросе размера алиментов на детей, так и в части выплат на собственное содержание.
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