Кормилица Лайма Вайкуле в варьете ресторана «Юрас перле»

Юрмала, 1982 год. Вайкуле кормит страну неглиже в кабаре Ригас Перлас и в гостинице «Латвия» в нижнем баре с мелкопоместным хитом «Браутц! Браутц! Браутц!», в которых она прилежно стучит в рижский угрозыск на своих коллег по валютной фарцовке <.