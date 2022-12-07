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Кормилица Лайма Вайкуле в варьете ресторана «Юрас перле»

Кормилица Лайма Вайкуле в варьете ресторана «Юрас перле»

Юрмала, 1982 год. Вайкуле кормит страну неглиже в кабаре Ригас Перлас и в гостинице «Латвия» в нижнем баре с мелкопоместным хитом «Браутц! Браутц! Браутц!», в которых она прилежно стучит в рижский угрозыск на своих коллег по валютной фарцовке <.

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