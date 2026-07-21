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Журнал «Профиль»

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Трамп готовится ввести пошлины против 60 стран

Трамп готовится ввести пошлины против 60 стран

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых торговых пошлин против десятков стран, несмотря на предупреждения советников о рисках повторения прошлогодних экономических потрясений.

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