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Происшествия

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Полицейские Марий Эл проводят профилактические встречи в образовательных учреждениях с родителями и школьниками

В образовательных учреждениях города Йошкар-Олы состоялся цикл общешкольных родительских собраний и профилактических бесед, посвященных одной из самых актуальных тем – обеспечению комплексной безопасности детей.

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