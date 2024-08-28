Reuters: Зеленский рассматривает второй саммит мира как форум для диалога с РФ

Намерение президента Украины Владимира Зеленского осенью показать президенту США Джо Байдену план по завершению российско-украинского конфликта говорит о том, что Киев рассматривает следующий саммит мира как площадку для диалога с представителями России.
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