Во Франции раскритиковали наряд Бриджит Макрон на приеме в Монако

LUONG THAI LINH/TASS Лидер французской политической партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил с критикой в адрес наряда супруги президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит во время государственного визита в Монако.
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