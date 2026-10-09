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МОСИНФОРМ

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Глубокая осень придет в Москву в середине октября

Глубокая осень придет в Москву в середине октября

В начале следующей недели температура воздуха в Москве поднимется до плюс 17 градусов, однако уже к среде, 14 октября, в столице начнется похолодание.

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