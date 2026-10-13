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Царьград

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В Березниках при обрушении грунта в траншее погиб рабочий

В Березниках при обрушении грунта в траншее погиб рабочий

В Березниках 11 октября при обрушении грунта в траншее во время монтажа канализации погиб мужчина 1982 года рождения, ещё двое работников госпитализированы.

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