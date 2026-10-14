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Пустые бланки, карета и фуршет вместо банкета: 10 звёздных свадеб на архивных фото

Пустые бланки, карета и фуршет вместо банкета: 10 звёздных свадеб на архивных фото

Архивные кадры со свадеб десяти знаменитостей — это не глянцевая подборка про белое платье и богатый стол.

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