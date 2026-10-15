Много лет назад, на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых наций в Нью-Йорке произошла загадочная история с ботинком первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва.
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Ну, строго говоря, "Кузькину мать" он таки показал - не обманул. Бомбочка на 55 мегатонн под это определение более чем подходит!
Много написано о Хрущёве как руководителе страны, дана оценка его личным качествам и "эпатажность" одно из проявлений партфункционера того времени, который должен с трибуны произносить "громкие лозунги в народ".
Как-то меньше обсуждают его "соратников" в той внутрипартийной борьбе карьеристов, когда он сумел победить и Берию, и Маленкова.
Именно Маленков решил сделать ставку на государственный аппарат и принизил "партийный", в рамках борьбы с бюрократией отменив номенклатуре все бонусы и привилегии.
В результате Хрущёв оказался вождём "маленькой партии обиженной номенклатуры" среднего и низшего звена. Добился восстановления поста руководителя партии, только не "генерального", а "первого секретаря".
А Булганин сумел убедить Маленкова выставить на голосование на Пленуме ЦК вопрос о назначении Хрущёва на этот пост...
Терпеть не могу Хрущёва, но даже если он и лупил ботинком, и говорил про кузькину мать, то по сравнению с НЫНЕШНИМИ ДЕЯТЕЛЯМИ ...
Такой недоумок, тля кукурузная, руководил великой страной!