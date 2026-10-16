О строительстве броненосного крейсера «Адмирал Макаров» на французских верфях. «Бюджетная» версия Итак, решение строить крейсера по типу «Баян» было принято.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А «Пора готовить...
- «Возвращать долги...
- Г «Возвращать долги...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым